Attert: création d'une deuxième classe inclusive dès septembre

La deuxième classe inclusive de la Province de Luxembourg devrait ouvrir à la rentrée de septembre dans la commune d'Attert. Plus précisément à l'école communale d'Heinstert, où la directrice Sylvie Baudoin mène ce projet avec Catherine Thiry de l'école d'enseignement spécialisé du Mardasson à Bastogne.

L'objectif est de permettre à de jeunes élèves qui présentent des troubles et des retards, d'avoir le même programme scolaire que les autres, grâce notamment à une ergothérapeute et à une logopède. Sylvie Baudoin nous explique pourquoi ce projet de classe inclusive a été pensé...