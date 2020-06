Ateliers d'orientation chez Infor-Jeunes Luxembourg

Les jeunes auront vécu une fin d'année scolaire des plus particulières, mais cela ne doit pas les empêcher de penser à l'avenir.

Ces derniers mois, avec la crise Covid, les jeunes qui cherchent une orientation ou une ré-orientation ont été en manque de réponses concrètes. Infor-Jeunes Luxembourg a pensé à eux et propose, cet été, des ateliers d'orientation sur le modèle du POSE ou Parcours d'Orientation pour soi et ses études. Une démarche que nous présente Charlotte Jean, animatrice chez Infor-Jeunes Luxembourg :

"C'est un projet d'orientation pour les jeunes, afin de les aider à faire les choix qui leur correspondent le mieux, en apprenant à se connaitre. Nous allons travailler avec eux différents outils, qui sont les valeurs, les projets de vie, les moteurs de motivation, les atouts, les qualités qu'ils possèdent, l'intelligence multiple, et l'image qu'ils renvoient aux autres. Cela se fait sur plusieurs étapes, on accompagne le jeune durant trois à quatre entretiens, pour les entretiens individuels. Ensuite on décline ces entretiens individuels en collectifs, à savoir cinq demi-journées, étalées sur une semaine."

Rendez-vous les semaines du 6 au 10 juillet, 13 au 17 juillet et 24 au 28 août.

Renseignements et inscriptions auprès d'infor-JeunesLuxembourg