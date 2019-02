C'est un jury de six hommes et de six femmes qui a été constitué hier pour juger Jérôme Kone et Carlo Christophe devant les Assises du Luxembourg. Deux hommes accusés du meurtre de Nasreddine Mhadbi dont le corps a été retrouvé en grande partie brûlé dans un champ à Gérouville en août 2016.

14 coups de couteau ont été portés à la victime, mais les deux accusés se rejettent mutuellement la culpabilité. Ils seront entendus dès le début du procès lundi prochain.