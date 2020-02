Assises d'Arlon: Giovanni Damilot condamné à 17 ans de prison ferme, pour le meurtre de son ami

L'homme de 24 ans a été reconnu coupable du meurtre de son ami Jean-Sébastien Spoiden. Les faits remontent au 24 février 2018 à Les Hayons, dans la commune de Bouillon.

Lors d'une dispute sur fonds d'alcool, Giovanni Damilot a asséné plusieurs coups de hache à la victime.

Giovanni Damilot écope donc de 17 ans de prison alors que le ministère public avait requis la peine maximale, à savoir 30 ans de prison avec 15 ans de mise à disposition du tribunal d'application des peines. Anne-Catherine Mignon, avocate de la famille de la victime estime que 17 ans de prison, c'est une peine juste :

"L'accusé a avoué le meurtre. Humainement c'est très compliqué pour mes clients, qui sont confrontés à une personne proche au niveau familial et de l'amitié. Pour moi les choses sont claires, mais j'attends de connaitre la position qui sera adoptée par l'accusé et par ses conseils."

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?