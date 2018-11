Assemblée Générale à Bertix pour l'intercommunale hospitalière Vivalia

Assemblée Générale hier soir à Bertix pour l'intercommunale hospitalière Vivalia. Les Assemblées de toutes les intercommunales sont programmées cette semaine avant la mise en place des nouveaux conseils communaux et de nouveaux élus comme administrateurs. Chez Vivalia, on est toujours en attente d'une décision de la Ministre wallonne des Affaires Sociales pour le financement de Vivalia 2025 et du projet de nouvel hôpital centre-sud à Houdemont.

Pour l'heure les perspectives budgétaires pour 2019 ne sont guère encourageantes au point que des fermetures de lits sont envisagées. Yves Bernard, Directeur Général de Vivalia au micro de Philippe Herman...

En ce qui concerne Vivalia 2025, c'est fin janvier début février que le Gouvernement Wallon devrait se prononcer sur les éventuelles subventions.