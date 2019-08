Arlon: une rentrée avec un accueil extra-scolaire uniformisé dans les écoles communales

Du neuf à la rentrée dans les écoles communales d'Arlon. L'accueil extra-scolaire sera uniformisé. Jusqu'à présent, six implantations n'avaient qu'une simple garderie où les enfants étaient surveillés.

Fin juin, le conseil communal a décidé, à l'unanimité, d'y organiser aussi l'accueil extra-scolaire avec des éducateurs et des activités. Le tarif, du coup, va augmenter, et cela ne plaît pas à tout le monde. Anne Lemaire...