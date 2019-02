Arlon: un vaste chantier de modernisation de l'infrastructure ferroviaire

Un vaste chantier de modernisation de l’infrastructure ferroviaire en gare d’Arlon. De l’allongement des quais aux travaux menés en concertation avec la SNCB en passant par les équipements de voies et l’alimentation électrique, une trentaine de millions € seront investis d’ici à mi-2020 pour un meilleur service des trains à Arlon. Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel :

"On a commencé par redresser les courbes de cette ligne sinueuse, Bruxelles-Arlon, pour s'approcher des 160 Km par heure. Il y aura déjà des gains sur certains tronçons d'ici à 2020, et le bénéfice complet est attendu à l'horizon 2026."

Mais ce n'est pas le seul chantier en Luxembourg. François Bellot, Ministre Fédéral des Transports :

"Il n'y a pas 1mètre de voies qui ne sera pas renouvelé sur l'axe Bruxelles-Luxembourg. En gare d'Arlon on va faire des travaux pour 25.000.000 d'euros. Les quais seront allongés pour pouvoir accueillir les M7 double étage, afin d'augmenter le % de gens qui utilisent le train, et qui est de 8.1%, en le faisant passer à 15%. On prépare la mobilité du futur, et on y consacre des moyens."