Arlon : un rassemblement de solidarité avec les zadistes expulsés

"Zad partout", un slogan chanté hier mais aussi inscrit sur des banderoles. Un rassemblement d'une centaine de personnes a eu lieu ce lundi soir à 18 heures, sur la Place Léopold, à Arlon, pour soutenir les militants écologistes expulsés de la ZAD, sur le site de l'ancienne sablière de Schoppach. Là où l’intercommunale Idélux souhaite créer un parc d’activités économiques.

"Il n'est pas acceptable que l'état déploie de tels moyens contre des militants écologistes qui luttent pour la protection de l'environnement et de la planète, et pour l'avenir des générations futures. Depuis octobre 2019, les zadistes se mobilisent, luttent, imaginent et construisent ensemble l'avenir. Nous avons rencontré des jeunes en colère mais surtout curieux, engagés, solidaires, informés et intéressés par le monde qu'ils habitent ", expliquent des citoyens d’Arlon et de sa région.

Une militante qui a elle-même été présente à plusieurs reprises sur la ZAD, nous livre ses impressions après l'expulsion :

"Ils ont procédé de manière vicieuse, avec de l'injustice, finalement parce que la ZAD constituait une menace, un trouble à l'ordre public, et qu'il y a eu quelques débordements pendant l'année. Mais en fait je pense que ce sont des excuses pour procéder à l'évacuation, parce que par ailleurs on apprend qu'ils doivent se dépêcher de construire la station de carburant CNG dans la zone basse. En effet à partir du 1er avril il y a une législation par rapport aux oiseaux, et à la nidification, et ils ne pourront plus couper les haies et les arbres. Nous sommes dégoûtés, mais le combat va continuer par rapport aux luttes de territoires et à toutes les injustices que l'on vit actuellement."

Des rassemblements ont aussi été symboliquement organisés à Liège, Namur et à Louvain-la-Neuve.