Arlon: redynamisation des quartiers avec des projets durables

Au printemps dernier la ville d'Arlon a lancé son budget participatif d'un montant de 25 000 euros, pour des projets de développement durable. Plusieurs collectifs citoyens ont répondu à l’appel. parmi les exemples de futures réalisations : La plantation d'un verger, la création d'un terrain de pétanque, d'une mini forêt urbaine, ou encore cette future réalisation dans un village avec l'association "Vivre à Barnich". Présentation avec François Goergen :

"Nous souhaitons retrouver un contexte agréable pour les enfants, les personnes âgées et les ados. Un site récréatif pour permettre aux enfants de jouer, aux parents de s'installer et de pique niquer, et de venir jouer avec leurs enfants, grâce à des modules pour tous âges. "Vivre à Barnich" est gestionnaire du bâtiment de l'ancienne école et organise déjà des activités. Il y a ce chapiteau qui se trouve sur la cour de l'ancienne école communale, nous organisons des bars éphémères, des réunions entre nous, et activités de peinture ou d'arts martiaux."