Arlon: projet d'un nouvel espace vert

Un nouvel espace vert à Arlon. L'idée suit son cours et avance même à grands pas. C'est la zone située entre la rue des Thermes Romains et la rue des Déportés, non loin de la gare et de l'hôpital, qui pourrait être transformée en parc.

Ce projet avait déjà été envisagé il y a une dizaine d'années mais avait été bloqué parce qu'une partie du site n'appartenait pas à la commune mais à la Région wallonne. Cette fois, un accord est sur le point d'être conclu. Ce parc pourrait aussi mettre en évidence les vestiges archéologiques situés à cet endroit : les ruines de l'ancienne église, l'ancien cimetière et les thermes romains. C'est en tout cas ce qu'imagine l'Echevin de l'Urbanisme arlonais, Ludovic Turbang :

"Nous ne sommes pas propriétaire de l'ensemble de la zone, mais à peu près de 1 hectare, mais la grosse partie de la zone de parcs, est une propriété de la Région wallonne. Et autour de cela, il y a toutes les propriétés privées.

Ce qui a mis un frein, c'est que l'on est soit, dans une zone d'aménagement, donc un SAR, et une deuxième partie qui est urbanisable. Donc on peut comprendre que les intentions de la Région wallonne étaient de construire à cet endroit-là, plutôt que d'y faire une zone de parcs".

Mais la commune et la région sont sur le point de trouver un accord. L'espace d'un hectare comprend également quelques vestiges archéologiques, qui pourraient être mis en évidence dans cet aménagement :

"Nous avons toute cette partie muséale, le vieux cimetière, l'ancienne cathédrale romaine, et l'idée est de mettre cette culture archéologique en avant. Mais il faut également tenir compte du fait que nous sommes dans le bassin des sources de la Semois. On pourrait donc imaginer des aménagements type, mare, petit étang..."

Reste à désigner un auteur de projets de ce parc public, qui en appelle d'autres dans le chef-lieu.