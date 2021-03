Arlon: plus de logements sociaux, pour venir en aide aux sans abris cachés

Les sans-abris ne vivent pas seulement dans les grandes villes, mais également dans les communes plus petites. C'est une des conclusions du recensement mené à la demande de la Fondation Roi Baudouin par les universités de la KULeuven et de l'ULiège dans quatre villes wallonnes et flamandes. Alain Deworme, le président du CPAS d'Arlon, était étonné par ceux qu'on appelle les sans-abris cachés dans sa commune :

"On s'est rendu compte dans l'étude, qu'un certain nombre de personnes ne disposaient pas véritablement d'un logement, n'étaient pas institutionalisées si je puis dire, et qu'elles bénéficiaient d'un logement de fortune chez des amis, dans la famille, et bénéficiaient donc de la solidarité intrafamiliale ou interpersonnelle. Bien sûr il faut intervenir, parce que ce sont des situations provisoires, qui ne sont pas satisfaisantes. Il y a à Arlon le problème de l'immobilier qui est onéreux, les locations qui sont chères. Il faut aussi évoquer le problème du chômage, même si Arlon est relativement privilégiée à cet égard, mais la disponibilité, le moyen financier est évidemment un des éléments."

Arlon entend encore d'avantage développer des logements sociaux dans la commune.