Arlon: Magnus grand favori mais avec quel partenaire ?

A Arlon, on prend presque les mêmes et on recommence.. En 2012, le cdH emportait 11 sièges pour 8 au PS. Et les deux partis reconduisaient leur majorité qui, de 2007 à 2012, a vu le chef-lieu dirigé par Raymond Biren. Le MR obtenait 6 sièges et Ecolo 4. Aujourd’hui, le Bourgmestre Vincent Magnus est à nouveau tête de liste mais le sigle du cdH s’est effacé au profit de “Arlon 2030” avec beaucoup d’élus actuels, mais sans l’Echevin Balon, ou l’ancien Bourgmestre Biren et ce sont leurs fils qui les remplacent.

Le partenaire PS devient “Pour Vous”, il est toujours emmené par le Premier Echevin André Perpète, Marie Neuberg, présidente du CPAS et l’Echevin Jean-Marie Triffaut. Dans la minorité le MR devient MR MC pour Mouvement Citoyen. C’est la Députée Wallonne Carine Lecomte qui conduit la liste devant le leader du Mouvement Citoyen, Alain Deworme qui fut président du CPAS puis Député Provincial pour le PS. Enfin Ecolo devient Ecolo Plus avec des candidats d’ouverture comme Serge Sainte Défi. C’est toujours Romain Gaudron qui mène la liste devant la libraire Géraldine Frognet et c’est l’ancien conseiller Jean-Marie Lambert, chef de groupe Ecolo entre 2000 et 2012, qui pousse la liste.

Le gros dossier de la prochaine législature c’est la rénovation de la place centrale devant le Palais provincial, la Place Léopold, pour en faire une place conviviale et pour ramener du monde dans les commerces du centre-ville, poursuit la majorité cdH-PS. Un parking souterrain sous la place, avec aussi aménagement du parc Léopold et le pôle culturel dans l’ancien Palais de justice et l’hôtel du Nord. Ecolo ne veut pas du parking souterrain et le MR veut qu’on cherche des alternatives moins onéreuses pour l’emplacement du parking.