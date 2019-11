Arlon: les zadistes ont annulé leur marche pour la lutte des territoires, prévue ce vendredi après-midi

Des manifestations pour le climat auront lieu ce vendredi dans divers endroits. A Arlon, par contre, les zadistes ont annulé leur marche pour la lutte des territoires, prévue cet après-midi.

Ces militants écologistes qui occupent la Sablière de Schoppach depuis un mois, pour s'opposer à un projet de zoning, veulent apaiser certaines craintes. Les zadistes dénoncent "un climat de tension instauré par le bourgmestre autour de cet événement".

Camille, l'un des zadistes nous détaille les raisons de cette annulation :

"Le bourgmestre était en train de paniquer par rapport à cette marche, en faisant croire à des riverains que des casseurs allaient s'en prendre à la ville d'Arlon et à faire peur à la population. Nous avons eu ce retour des riverains, et face à cette communication flippante, on a préféré les tensions et annulé la marche en restant sur la zone".

Le Bourgmestre d'Arlon Vincent Magnus, n'a, quant à lui, reçu aucune annulation officielle de cette marche et a donc malgré tout pris des mesures préventives comme l'interdiction de stationner ou de circuler dans certaines rues. Il a également pris une ordonnance de police interdisant notamment de se dissimuler le visage. On écoute Vincent Magnus ...