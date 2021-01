A Arlon, les "occupants de la ZAD" vont-ils être expulsés dans les prochains jours de l'ancienne sablière de Schoppach ?

Depuis lundi soir, une information circule sur les réseaux sociaux concernant une opération policière visant à expulser ces militants écologistes qui occupent illégalement le site depuis plus d'un an. Pour rappel, ils s'opposent à la construction d'un zoning, par Idélux.

Les occupants de la ZAD parlent d'une expulsion le 26 janvier, et en appellent à la mobilisation, mais le Bourgmestre d’Arlon, Vincent Magnus, explique dans un communiqué qu'il n’y aura pas d’opération de ce genre à cette date. Le bourgmestre confirme néanmoins que cette situation n’est pas tolérable. Si elle perdure, elle aboutira à une opération d’expulsion.

Le Bourgmestre en appelle au calme et demande qu’aucun rassemblement n’ait lieu ce mardi 26 janvier. Il demande une nouvelle fois à ces militants d’évacuer pacifiquement la zone.