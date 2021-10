Arlon : les joies du vélo partagées avec des personnes moins valides

Avec le confinement, beaucoup d’entre vous se sont mis ou remis au vélo. A Arlon, l’ASBL "Cheveux au vent" souhaite que les joies du vélo soient accessibles au plus grand nombre, y compris aux personnes moins valides.

Depuis cet été, l’ASBL organise des sorties sur des vélos adaptés et partagés avec un proche ou un volontaire de l’association. Les personnes qui n’ont pas ou plus la capacité de rouler seules à cause de l’âge, d’une maladie ou d’un handicap peuvent donc, grâce à ces vélos munis d'une assistance électrique, profiter des sensations que procure le cyclisme.

" L’intention première, c’est de valoriser la pratique du vélo et de permettre des moments de partage, du lien entre les personnes fragilisées, qui ne peuvent plus rouler à vélo seules et d’autres personnes", explique Xavier Bontemps, l’un des fondateurs de l’ASBL.

" Cheveux au vent " dispose de trois types de vélos : l’un de type " pousse-pousse ", un autre de type " tricycle – cuistax " – et enfin, un tandem avec passager couché à l’avant. Ils ont pu être acquis grâce à des dons privés et autres, un crowdfunding et un concours de Générations Solidaires. La location des vélos est gratuite.

L’asbl s’adresse tant aux particuliers qu’aux institutions. La Knippchen, Ville en pré, La Clairière, le Club Thérapeuthique, Le Jardin d’Arlon, La Petite Plante ont déjà collaboré. " On a été épaté de notre succès, au mois, de septembre, nous sommes sortis 89 fois ", ajoute Xavier Bontemps.

Parmi les fidèles utilisateurs, nous avons rencontré un couple, Virginia Peckys et Patrice Leduc qui ont été séduits par la formule du vélo type " cuistax ". " Moi, je suis certainement plus lente que mon mari, mais chacun pédale à son rythme et on arrive à bien se retrouver sur ce vélo. Moi, j’ai la sclérose en plaques, je n’ai plus d’équilibre ni de force, et mon mari, lui, il a encore toutes ces capacités. On peut partager un moment en commun en faisant du sport ensemble, c’est ça qui est gai !", se réjouit Virginia. Et son mari est tout aussi enthousiaste : " Franchement pouvoir faire du vélo avec mon épouse malgré son souci de santé, c’est génial ! ", s’exclame Patrice.