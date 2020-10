Arlon: le dernier disquaire de la Province de Luxembourg cherche un successeur

A Arlon, Philippe De Bernardi est le dernier disquaire de la province et même bien au-delà. Une longue histoire pour le Park Music, à deux pas de la Place Léopold, car avant d'être un disquaire l'endroit était déjà dédié à la musique. Et à quelques encâblures de la retraite, Philippe De Bernadi souhaite remettre son commerce un peu plus tôt que prévu. Il craint plus que tout les futurs travaux du parking souterrain et leur durée. Philippe De Bernadi dispose d'un patrimoine musical exceptionnel et même si le marché du disque a beaucoup évolué, Philippe De Bernardi est persuadé qu'il a encore un avenir :

"Il y a dix ans nous étions encore quatre à travailler et maintenant je suis tout seul. Mais il y a encore un marché, avec le retour du vinyle et les jeunes qui s'y intéressent. Je veux parler des 15-30 ans, qui redécouvrent l'objet et une nouvelle philosophie d'écoute. Le CD tourne en fond sonore, le vinyle c'est plus un rituel, on sort le disque de la pochette, on doit le retourner, et on est plus attentif à la musique."

A présent, Philippe pense à l'avenir de son magasin :

"Ce serait dommage après 60 ans que ça s'arrête. Le souhait c'est un repreneur ou des repreneurs, par exemple sous forme de coopérative. Plusieurs personnes qui travaillent en alternance, en gardant l'enseigne avec ses principes ou en améliorant la chose. Développer plus les concerts entre-deux, pour les groupes qui débutent et qui ont un peu de stress à se produire sur scène pour la première fois."