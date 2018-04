A Arlon, le CPAS multiplie les initiatives pour que chacun puisse se nourrir correctement. Le centre public d'action sociale se lance dans un nouveau projet intitulé "A table pour 1-2-3 euros"...

Il s'agit d'un livret de recettes abordables financièrement qui a été lancé par le distributeur Colruyt et qui existe déjà ailleurs en Belgique, mais c'est une première en Province de Luxembourg. Le livret paraît toutes les deux semaines et contient six recettes faciles à préparer et à petits prix.

Un projet qui s'ajoute à d'autres, car depuis 2014 le CPAS récupère les invendus alimentaires des magasins Carrefour d'Arlon et en plus depuis 2016 ceux du Delhaize d'Arlon également. Chaque jour c'est une quantité conséquente qui est ainsi récupérée précise Marie Neuberg, la présidente...