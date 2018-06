Arlon: la liste MR - MC, mouvement citoyen est prête

Après l'annonce il y a quelque temps du rapprochement entre le MR arlonais et le MC mouvement citoyen d'Alain Deworme, voilà leur liste. Une liste emmenée par la députée wallonne MR, Carine Lecomte. En deuxième place, on retrouve Alain Deworme.

Carine Lecomte parle d'une liste équilibrée. Une liste clairement libérale avec une connotation sociale. On retrouve pas mal de professions libérales, des jeunes, des moins jeunes, sept mandataires communaux en place, deux mandataires provinciaux, un mandataire régional et pas mal de nouveaux. 15 candidats pour la première fois, et aussi neuf candidats frontaliers.

Carine Lecomte estime qu'il y a une complémentarité entre elle et Alain Deworme...