Arlon: l'hôtel des chemins de fer est à vendre

L'hôtel des chemins de fer est à vendre. Il se trouve juste en face de la gare des bus à Arlon. Un bâtiment de 1800 mètres carrés environ, construit au 18ème siècle et bordé par un parc de 38 ares : c'est ce que l'on peut lire notamment sur le site de la SNCB qui en est l'actuel propriétaire. Vincent Bayer, porte-parole, nous explique les raisons de la vente :

"C'est un bâtiment qui n'est plus utilisé par la SNCB, mais partiellement par des équipes d'Infrabel notamment. Mais ces équipes vont bientôt déménager et donc il sera inutilisé et l'objectif est de le valoriser au mieux. C'est pour cela qu'il est mis en vente aujourd'hui."

Prix de départ : 860.000 euros. Il s'agit d'une somme importante :

"L'équipe de la SNCB travaille sur base de différentes estimations internes et externes, qui sont réalisées par des experts agréés, et chaque estimation fait l'objet d'un rapport détaillé, et puis des travaux récents ont été effectués sur la toiture et les châssis".

Du côté de la commune d'Arlon, on espère que la vente dynamisera la vie du quartier. On ne souhaite toutefois pas l'aménagement d'appartements, au vu des projets similaires qui se développent à proximité.