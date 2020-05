Arlon : l'école communale de Toernich veut sauver sa section maternelle

A Toernich, dans la commune d’Arlon, le comité de parents, les enseignants et la direction de l’école communale du village se battent pour que la section maternelle puisse rester ouverte lors de la prochaine rentrée scolaire.

Pour cela, il faut davantage d'élèves inscrits dans ladite section. Pour rester ouverte, l’école doit normalement compter 12 élèves en maternelle. La rentrée dernière, l’école a bénéficié d’une dérogation d’un an car seulement 10 enfants étaient inscrits. A la prochaine rentrée, par contre, ce nombre risque de ne pas être atteint car trois élèves montent en primaire et une élève change d’école.

" Vu ce souci quantitatif, avec le comité des parents, on a décidé de lancer un appel. On a redynamisé le site internet et les enseignantes ont réalisé des capsules vidéo pour faire des visites virtuelles de l’école puisqu'en cette période, on ne peut plus accueillir de parents... On souhaite sensibiliser les gens du village et des alentours sur la situation de l’école " , explique Jérôme Deru, le directeur de l’école de Toernich.

En sauvant la section maternelle, le directeur pense aussi à l'avenir de l’ensemble de l’école de Toernich. Car sans section maternelle, l'école primaire risquerait, à moyen terme, de fermer également.