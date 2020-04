Arlon: intervention de la police à la Sablière

Un peu partout la police rôde, afin de faire respecter les mesures de confinement prises dans le cadre de la lutte contre le covid-19.

A Arlon, les policiers ont dû intervenir auprès des militants écologistes qui occupent illégalement l’ancienne sablière, là où l’intercommunale Idélux a le projet de construire un zoning.

Ces militants y ont installé ce qu'on appelle une ZAD, une "zone à défendre" et ils y campent depuis la fin du mois d'octobre.

Ce mercredi matin et début d'après-midi, les militants se sont montrés menaçants vis-à-vis de la police, alors que celle-ci surveillait à l’aide de drones, les parcs et les bois, dont ceux de la Sablière.

Les policiers se sentant menacés, ont dû appeler du renfort et ont dressé des PV, comme nous l’a confirmé le commissaire divisionnaire Michael Collini, chef de corps de la zone de police d’Arlon :

"On a dû intervenir, car mener une expédition punitive armés de barre de fer avec des casques de motos, vis-à-vis des forces de l’ordre et de nos pilotes de drones, c’est inacceptable. Et c’est tout aussi inacceptable d’aller en ville pour acheter de l’alcool, alors que nous sommes en période de confinement.

Enfin, le commissaire s’insurge aussi sur le fait que des personnes venant de pays étrangers ont rejoint la Sablière.

Des PV ont donc été dressés, non seulement pour l’attitude menaçante, mais aussi pour le non-respect des mesures de confinement.

Ces PV ont été transmis au parquet du Luxembourg.