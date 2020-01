Arlon: hier jeudi, réunion-débat entre la ZAD, le MOC et Idélux

Depuis trois mois, des militants écologistes campent à Arlon. Ils ont constitué une ZAD, une "Zone A Défendre" sur le site de l'ancienne sablière de Schoppach. Là où l'intercommunale Idélux veut créer un zoning artisanal. Les zadistes s'opposent vivement à ce projet et plus largement à la bétonisation à outrance.

Hier soir, le Mouvement Ouvrier Chrétien, le MOC Luxembourg a organisé une soirée-débat. Le MOC qui a tout d'abord donné sa position par rapport à ce projet de zoning. Pour le MOC, il y aurait un endroit plus approprié. Jean-Nicolas Burnotte :

"A partir du moment où on nous dit il faut de l'espace pour que les PME puissent rester à Arlon, pour le MOC le plan A, ce sont les anciens ateliers de Stockem. Bon le site est pollué, Infrabel ne veut pas vendre... Si ce n'est pas possible, ok la sablière, mais alors stop, on sanctuarise le reste, et interdiction d'aller grignoter des morceaux de terres agricoles à l'extérieur d'Arlon."

En d'autres mots, si le projet se fait à la sablière, le MOC sera vigilant et souhaite mettre des balises. Notons qu'à côté de leurs revendications environnementales, c'est aussi davantage de démocratie participative que réclament les zadistes. Romain Gelin, Chercheur au Groupe de Recherche pour une Stratégie Économique Alternative :

"Autant les gilets jaunes, que les marches pour le climat, que les grèves en France pour la réforme des retraites, montrent qu'il y a une contestation de plus en plus grande des décisions politiques. Les citoyens demandent à être impliqués et il ne s'agit pas de dire qu'un tel est violent. Ce que les gens demandent c'est d'avoir un peu de poids, un peu de pouvoir de décision dans une démocratie qui se respecte."

Lors de ce débat, on a pu entendre la position d'un zadiste ainsi que celle du président d'Idélux. Idélux qui souhaite maintenir son projet de zoning même si tout n'est pas ficelé et qu'il y a encore l'étude d'incidences.