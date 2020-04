Arlon et Virton: test de dépistage du covid-19 dans sa voiture

Il est désormais possible de se faire dépister du COVID-19 en restant dans sa voiture, en se rendant sur les sites hospitaliers de Vivalia à Arlon et à Saint-Mard (Virton).

"Dès le début de l’épidémie, on a voulu aider les médecins généralistes dans la réalisation de ces tests. Au début à Arlon, le dépistage se déroulait dans un bâtiment fermé hors de l’hôpital. Mais finalement, on s’est rendu compte que c’était plus pratique de réaliser les tests de façon externe, façon drive-in, en maintenant les gens dans leur voiture, pour éviter les mouvements des patients.

On a instauré ce système à Arlon il y a deux semaines, et depuis ce lundi à Saint-Mard ", explique Jean-Sébastien Goffinet, pharmacien biologiste et hygiéniste aux cliniques Sud-Luxembourg.

Les patients présentant les symptômes du coronavirus doivent évidemment d’abord appeler leur médecin généraliste. Celui-ci décidera alors s’il y a un intérêt à réaliser un dépistage dans un drive-in. Une prescription sera alors nécessaire, ensuite il faudra prendre rendez-vous sur le site internet de Vivalia.

Ce système présente plusieurs avantages :

"C’est plus facile pour les gens de rester dans leur voiture, certains étant à mobilité réduite. Ici, on leur fait leur frotti et ils repartent après deux minutes. Ils ont le résultat dans les 24 heures via leur médecin généraliste qui leur transmet et qui fera le nécessaire au niveau du traçage, selon les recommandations du Fédéral."

Ce système pourrait voir le jour dans d’autres hôpitaux.

