Arlon: Ecolo + vient de présenter ses 29 candidats

Avec des Ecolos confirmés mais aussi des citoyens d'horizons divers et un membre de Défi ( Serge Sainte ) , d'où le " plus"... signe d'ouverture. Leur slogan " Une place pour chacun, chacune " pour que les tous les Arlonais se sentent chez eux. Et parmi les priorités d'Ecolo +, des quartiers et des villages agréables, plutôt que des projets pharaoniques, une mobilité en sécurité, un logement décent à un prix acceptable. En 2012, les Verts avaient doublé leur nombre de sièges passant de 2 à 4 sièges. Aujourd'hui, ils voudraient faire partie de la prochaine majorité. Romain Gaudron, tête de liste, au micro d'Anne Lemaire...