Arlon : des craintes environnementales pour le projet de golf

C'est un projet faramineux : la création de deux parcours de golf 18 trous au château du bois d'Arlon.

Un projet prévu sur 220 hectares comprenant aussi une académie, un hôtel de 64 chambres, un restaurant et 14 lodges. La S.A "RS Properties" a introduit une demande de permis unique pour la construction et l’aménagement de ce golf d’envergure internationale. L’enquête publique se termine le 10 juin. Le dossier peut être consulté à l’hôtel de ville d’Arlon.

Le propriétaire du domaine, Robert Schintgen espère que tout sera fonctionnel en 2023, mais certaines associations de défense de la nature présagent un désastre écologique.

C'est le cas de l’ASBL, l’ObsE, l'Observatoire de l'Environnement qui regroupe des citoyens, ou encore de Natagora.

Elles dénoncent, par exemple, l'énorme quantité d'eau pour l'entretien des parcours de golf : au moins 130.000 mètres cubes par an. Du côté du promoteur, on assure que des bassins de collecte d'eau de pluie sont prévus pour alimenter les parcours.

Pour les opposants, les calculs se basent sur des années pluvieuses qu’on n’a plus vues depuis très longtemps. L’eau de pluie ne sera pas suffisante. Ils font également remarquer que le ruisseau de Lagland était sec l’été dernier. Natagora s’inquiète alors pour les nappes phréatiques :

"Il n’y aura soi-disant aucun captage dans la nappe, mais il y un étang qui va être pompé et cet étang plonge dans la nappe phréatique à quelques mètres du ruisseau de Lagland, et donc les vases communicants vont faire que cette eau va partir dans l’étang pour arroser les greens", explique Jean-Luc Mairesse, chargé de mission pour Natagora.

Natagora craint un changement de relief qui aboutira à terme, à la destruction complète de la biodiversité.

Olivier Boulard, directeur technique du projet conteste :

"On connaît le niveau des nappes, on a fait des forages, on sait où ça se trouve. La zone humide se trouve dans le fond et on veut profiter de faire la réserve d’eau dans cette zone humide. Et selon les différentes études environnementales qui ont été réalisées, nous allons améliorer la faune et la flore."

L'enquête publique se termine ce mercredi.

Suite aux critiques, le prolongement du délai n'est pas exclu par le promoteur, si cela est bien légal.

