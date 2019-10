Arlon: depuis 20 ans l'ASBL Ressources propose son réseau d'échanges

Depuis 20 ans, l'ASBL Ressources dans la région d'Arlon, a tissé un réel réseau d'échanges réciproques de savoirs, en organisant divers ateliers et activités.

Que ce soit de la cuisine, de l'anglais, de la couture ou encore de la sophrologie, on est tantôt animateur de l'atelier, tantôt participant. C'est un réel partage. Exemple avec Michel Bailleux et Pascale Soupart , deux des membres du réseau, sur les 86 inscrits...