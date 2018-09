Arlon: classes flexibles à l'école des Lilas

Apparition dans plusieurs établissements de la province de classes flexibles. C'est le cas de l'école communale des Lilas, à Arlon. A partir de la 3ème primaire, deux enseignantes ont décidé d'aménager leur classe selon le concept de classes flexibles. Aux côtés de quelques bancs classiques, on trouve toutes sortes de mobilier et de sièges afin que les élèves puissent bouger et changer de position de travail en cours de journée. Virginie Pirotte, institutrice en 5ème et 6ème primaire nous présente ce mobilier au micro d'Anne Lemaire...