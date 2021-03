Arlon: action de solidarité gourmande menée par la Croix Rouge et le CPAS

Belle action de solidarité menée vendredi par la Croix Rouge et le CPAS d'Arlon. Ce sont les demandeurs d'asile qui ont cuisiné pour les bénéficiaires de l'épicerie sociale de la Croix-Rouge d'Arlon. Ce vendredi, c'était la deuxième fois que l'expérience était menée, et après des Erythréens en décembre dernier, ce sont cette fois quatre demandeuses d'asile congolaises, qui ont cuisiné des plats de leur pays. Au menu de la moambe préparée la veille de la distribution. Pour Danielle Mertzig, responsable de l'épicerie sociale de la Croix-Rouge à Arlon, l'action a été rondement menée :

"On donnait un ticket pour les personnes seules et deux pour les familles, et puis chacun allait se servir, avec un petit mot d'explication de la part de la communauté congolaise. Tout était préparé il n'y avait plus qu'à réchauffer à la maison."

Une opération menée en collaboration avec le CPAS arlonais et le centre de la Croix-Rouge de Stockem qui héberge les candidats réfugiés. Comme Arthur Junckel, l'un des collaborateurs du centre, a pu le constater, les bénéficiaires du service ont été ravi :

"Un plat exotique et inhabituelle c'est vrai que cela a ravi. L'idée était de montrer la solidarité, et le projet était destiné à aider des personnes en difficultés."

Et la Croix-Rouge compte remettre le couvert très rapidement avec une autre communauté.