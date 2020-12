"Arduina", un café aux accents ardennais ou la passion de Fabian Evrard à Bertogne

Le café, c'est la passion de Fabian Evrard... Depuis deux ans, cet habitant de Longchamps, commune de Bertogne, a créé son entreprise, "Le Petit Torréfacteur". Il se souvient, tout jeune, d’avoir bu ses premiers cafés solubles en famille… Fabian Evrard a voulu approfondir le sujet et il s’est rendu à Bordeaux pour suivre une semaine de formation et apprendre le métier de torréfacteur. Il y a deux ans, il créé " Le Petit Torréfacteur " et proposé son café sous la marque " Arduina " pour la première fois en décembre 2018 au marché de Noël de Bastogne. Mais qu’est-ce qui caractérise la torréfaction artisanale ? " La torréfaction en café artisanal est allongée., précise Fabian Evrard C’est une cuisson à basse température, ce qui permet d’avoir un maximum d’arômes exaltés du grain vert de café initial et cela permet aussi d’avoir des cafés très digestes, très agréables à boire et très aromatiques. L’ensemble de la gamme permet de toucher, sous différentes sortes de cafés et de goût ! tous mes cafés sont des Arabicas de différentes origines. " Fabian Evrard commercialise son café en paquets de 250 grammes moulu ou en grains, via pas mois de 35 points de vente, des épiceries fines et des boulangeries, à travers toute la Province mais il propose aussi un service aux entreprises. Si pour l’heure , Fabian est indépendant complémentaire, il espère, prochainement faire de la production de café son métier.