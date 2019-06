Après un an d'ouverture, la piscine de Virton pourrait attirer davantage de monde

La ville de Virton et le gestionnaire de la piscine Equalia viennent de donner quelques chiffres. Son bilan est satisfaisant mais on n'a pas tout à fait atteint les objectifs de départ.

On comptait sur 150 000 entrées pour la première année, et il y en a eu 120 000.

Après un démarrage prometteur, la piscine a dû faire face à des problèmes techniques, ce qui a un peu freiné son élan précise Didier Fourmanoit le responsable d'exploitation de la piscine...