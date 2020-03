Appel aux dons des Musulmans d'Arlon pour enfin posséder leur propre mosquée

Depuis des années, l'association des Musulmans d'Arlon est à la recherche d'un lieu pour accueillir une mosquée. Et voilà qu'aujourd’hui, elle a l’opportunité d’acquérir un bien isolé dans le centre d’Arlon qui pourrait devenir officiellement leur mosquée. Même si la période n’est la plus facile pour ce genre de démarches, l’Association des Musulmans d’Arlon lance un appel aux dons.

Depuis plus de 10 ans, les musulmans d'Arlon participent activement au dialogue citoyen et dialogue inter religions qui se concrétise notamment à Arlon, chaque année dans une cérémonie commune à l’occasion du 21 juillet. De nombreuses rencontres, réunions et heures de travail sans compter les appels à l’aide aux autres comme la collecte de fonds pour la rénovation de la synagogue d’Arlon ! Malgré, une présence remarquée dans la vie arlonaise, les Musulmans d’Arlon n’ont jamais eu l'opportunité de disposer d’une véritable mosquée. Ils ont jusqu’ici dû se réunir pour la prière du vendredi, dans des lieux temporaires avec d’énormes difficultés comme un manque de place manifeste.

Aujourd’hui, malgré le climat très compliqué de la pandémie du covid-19, l’Association des Musulmans d’Arlon veut préparer l’avenir et a l’opportunité d’acquérir un bien isolé dans le centre d’Arlon qui pourrait devenir officiellement leur mosquée. Pour Mohamed Bouezmarni, Président de l’AMA, " Les facilités de ce bien seraient parfaites pour accueillir la communauté toute l’année sans aucun risque de déranger le voisinage ". C’est pourquoi, un appel aux dons est lancé ! Le temps presse, puisque, l’appel se clôture le 5 mai et que l’AMA a besoin de plus de 250.000 € pour concrétiser son projet !

http://www.ama-arlon.be/action/bientot-une-mosquee-pour-la-region-darlon-nous-avons-besoin-de-vous