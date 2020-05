Appel aux dons des musulmans d'Arlon entendu pour aménager une nouvelle mosquée

L'Association des Musulmans d'Arlon a réussi à recueillir l’argent qui doit lui permettre d'acquérir le bâtiment pour abriter la nouvelle mosquée. L’appel aux dons lancé le 23 mars dernier a été entendu. L’AMA espérait recueillir au moins 250.000 €. A ce jour, la somme récoltée est de 338 0000 € dont 61.000 sous la forme de prêts sans intérêts de particuliers. Le notaire en charge de la vente du bâtiment a repoussé l’échéance initiale du 5 au15 mai. L'Association des Musulmans d'Arlon remercie chaleureusement tous ces généreux donateurs et précise qu’un projet d’aménagement doit à présent être budgétisé puisque le bâtiment ne dispose pas des aménagements nécessaires au quotidien d’une mosquée. Autrement dit, de nouveaux dons sont les bienvenus pour permettre à l’AMA de rembourser au plus vite les prêts et de constituer une provision pour les futurs travaux. Rappelons que les musulmans d'Arlon sont à l'étroit dans leurs installations actuelles et cherchent une solution depuis de nombreuses années!