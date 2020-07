Affluence de touristes à Bouillon : le bourgmestre demande plus de civisme et réclame des mesures claires du Conseil National de Sécurité

Comme beaucoup d'autres lieux touristiques, Bouillon connaît une forte affluence ces derniers jours. Le bourgmestre, Patrick Adam, réclame des consignes claires du Conseil National de Sécurité, que les touristes et les gens du crû devraient respecter... Patrick Adam a pu lui-même constater, avec ce public nombreux, que les consignes de distanciation ne sont pas suffisamment respectées...

"S’il n’y a pas la distanciation sociale (1,5 mètres), il faut porter un masque, or c’est loin d’être toujours le cas", constate Patrick Adam. Et de citer l’exemple de cafetiers et restaurateurs où des clients se précipitent sur les tables libres sans attendre que le personnel ait pu les nettoyer et désinfecter… Bref, la prise de conscience, est pour le bourgmestre de Bouillon, loin d’être suffisante de la part des touristes mais également de la population, en cette période de Covid 19 !

Il y a tellement de mesures, de dérogations

Patrick Adam espère que le Conseil National de Sécurité prendra des mesures claires et compréhensibles par tout le monde. "Si le confinement était une consigne claire", commente Patrick Adam, "il y a tellement de mesures, de dérogations aujourd’hui, que finalement plus personne ne s’y retrouve même parfois les bourgmestres ! Je pense qu’il est grand temps de clarifier et d’imposer des règles très strictes claires qui pourront être connues et appliquées par tout le monde !" Pour Patrick Adam, le port du masque obligatoire même en rue, serait de nature à éviter que l’épidémie ne s'étende à nouveau. A Bouillon, en tous cas, un arrêté du bourgmestre impose désormais le masque pour les marchés hebdomadaires et les brocantes !

Le bourgmestre de Bouillon réclame également plus de civisme et dénonce les nuisances sonores de certains motards. Lors du long week-end du 21 juillet, des habitants du village de Dohan ont enregistré un volume sonore important à cent lieues de la quiétude habituelle… Il a reçu des plaintes de seconds résidents, voire de restaurateurs du centre-ville, qui n’en peuvent plus de ces motards qui abusent !

Les abus de certains motards

Pour Patrick Adam, "les motards sont les bienvenus à Bouillon lorsqu’ils sont respectueux du cadre dans lequel ils viennent, mais là ils abusent réellement. C’est parfois un vacarme incessant toute une après-midi, ce n ‘est plus possible !" Il faut régler ce problème, au niveau fédéral ou régional, poursuit Patrick Adam, qui va demander à la police de venir réguler ces flux-là !

Le bourgmestre de Bouillon dénonce encore d’autres incivilités comme des dépôts sauvages d'immondices, comme ce fut le cas dernièrement du côté de Poupehan, après le départ de motor-homes ! Patrick Adam lance un appel, à plus de civisme et à une prise de conscience et un respect de la nature et de la commune pour maintenir un accueil de qualité pour les touristes !