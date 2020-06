Action de sensibilisation du personnel des soins de santé à Marche-en-Famenne

Le personnel des soins de santé en a ras-le-bol. Il a mené une action de sensibilisation hier lundi, devant l'hôpital de Marche-en-Famenne. La CSC Services Publics est à l'origine de l'action nationale, ils ont distribué des tracts aux patients qui se rendaient à l'hôpital et ont rencontré devant l'entrée, les présidents provinciaux des partis politiques luxembourgeois.

Le personnel des soins dénonce le manque de considération de la part du gouvernement pendant la pandémie, le manque de moyens qui ne date pas d'hier, il réclame aussi une revalorisation salariale. Dominique Wilkin, le secrétaire régional CSC services publics nous explique cette action :

"Pour la Province de Luxembourg nous avons pris comme option, de rédiger une lettre ouverte et de l'adresser aux présidents des cinq partis politiques. Cette lettre ouverte reprend les différents éléments constitutifs du cahier revendicatif, du personnel des soins de santé, avec la spécificité de la Province de Luxembourg. Nous souhaitions nous rappeler au monde politique et vérifier qu'il allait répondre présent, ce qui m'a semblé être le cas."

Sylvain Fievez est lui Délégué Permanent au sein de Vivalia et tient à justement préciser la gestion de la crise par Vivalia :

"Nous avons eu la grande chance de ne pas être trop touché par la pandémie. Vivalia a réagi rapidement, et le personnel de Vivalia a été épargné par cette pandémie, néanmoins il a souffert de manière anormale."

Les présidents provinciaux ont promis de relayer au sein de leur parti, les revendications du personnel des soins de santé.

