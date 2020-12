A Tellin, la zone d'activités économiques se précise enfin après 40 ans!

"Tout vient à point à qui sait attendre"! Une citation qui va comme un gant aux habitants de Tellin. Ça fait plus de 40 ans, qu'on leur parle d'un zoning sur les hauteurs en direction de la Barrière de Transinne.

Neuf hectares reconnus comme zone d’activités économiques depuis… 1979. Et le 12 octobre dernier, les premiers travaux d’équipement de zone ont commencé. Il s’agit de l’alimentation en eau mais aussi le déplacement de l'actuelle voirie d'accès, jugée trop dangereuse... Le Bourgmestre de Tellin, Yves Degeye, confirme, que des candidats entrepreneurs se sont manifestés pour s'installer à cet endroit.

Depuis plusieurs années, Tellin travaille en pluricommunalité avec Libin et Wellin selon une ligne de conduite. "L’idées est en effet d’accueillir sur Libin et Tellin, les PME et sur Tellin, les plus grandes ", précise Yves Degeye. Mais il ajoute " il faudra être ouvert et avoir une attention particulière pour des entreprises qui se situent déjà aujourd’hui sur la commune de Tellin".

La concrétisation du parc d'activités économiques fait resurgir un autre vieux dossier tellinois : celui de compléter la bretelle d'autoroute de la E-411. Elle existe vers Bruxelles mais pas vers Luxembourg. Ce serait une opportunité non seulement pour les entreprises de la nouvelle zone d’activités économiques et pour la population. Mais le Bourgmestre insiste sur un autre point : elle permettrait une meilleure sécurité sur la E-411, notamment en cas d’accident de transport de produits toxiques ou autres. "Nous aurions nos apaisements par rapport à une situation qui pourrait être catastrophique sur l’autoroute, sur ce territoire qui est quand même connu pour être très dangereux ", conclut Yves Degeye.