A Saint-Hubert, l'horeca mis à l'honneur dans une exposition de photos

A quelques heures de la réouverture complète du secteur Horeca, une exposition à Saint-Hubert est précisément consacrée aux acteurs du secteur. Une exposition de photos que l'on doit à un photographe de la localité, Jean-Louis Brocart. Elle s'intitule "Portraits de résistants, résistantes. Avec le soutien de l’Agence de Développement Local de Saint-Hubert, Jean-Louis Brocart a immortalisé et encadré les acteurs de l’Horeca durant les parenthèses de la crise sanitaire actuelle. En faire une exposition, c'est plus que symbolique d'une situation très compliquée et c'est montrer en image leur était d'esprit toujours volontaire face à la fermeture de leurs établissements. 30 personnes et établissements se sont prêtés de bonne grâce à l'objectif aguerri de l'artiste, un rien facétieux et en noir et blanc! L'Hoeca est un secteur très important à Saint-Hubert. L’exposition est à découvrir à la Galerie d’Art du Bailly du jusqu’au 4 juillet. Tenue par des bénévoles, elle ouvre du vendredi au dimanche de 14h à 18h. Leur soutien démontre que les citoyens sont concernés par la cause des restaurateurs, qu’ils sont conscients de leur nécessité au sein d’une ville et que l’envie est belle et bien présente de les retrouver !