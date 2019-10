A quoi ressemblera le futur hôpital centre-sud de Vivalia à Houdemont ? Les premières esquisses viennent d'être dévoilées. Un hôpital moderne fait de quatre bâtiments distincts et qui comprendra 616 lits et 1.500 places de parking. Un hôpital extensible en hauteur et en profondeur précise Roland Requiny, architecte chez Archipelago. Et le premier coup de pelle devrait être donné fin 2021, coup d'envoi d'un chantier d'une durée de 4 ans...