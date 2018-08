A Neufchâteau, le CPAS souhaite mettre en place un projet d'habitations intergénérationnelles

Un terrain voisin de la future Maison de repos et de la crèche a été vendu à un investisseur privé à certaines conditions, comme l'explique Joëlle Devalet, présidente du CPAS de Neufchâteau, au micro d'Anne Lemaire :

"Il y avait un objectif paysager, ne pas se retrouver cloîtré, et garder la jolie vue derrière Saint-Roch. Le soleil et la lumière ça fait tout pour une personne, et nos investisseurs ont vraiment compris ce que l'on voulait."

La société ITHAK de Huy, et l'architecte Xavier Van Rooyen vont créer dix blocs d'habitations avec 23 logements de différents types : maison type pavillon, appartements duplex, appartements de plein pied, pour à la fois retrouver des seniors et des familles. Le tout avec de nombreux espaces partagés. Xavier Van Rooyen :

"On a la capacité d'offrir des espaces intérieurs et extérieurs. Un patio également pour se rencontrer entre voisins, et un espace pour des petites réceptions familiales. Et enfin des espaces extérieurs à partager, pour un verger ou un potager."

Des logements qui seront à vendre, pour certains et à louer pour d'autres.