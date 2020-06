A Marche-en-Famenne, les riverains de la Chaussée de l'Ourthe se mobilisent pour que les automobilistes ralentissent à l'entrée de la ville

La Chaussée de l'Ourthe à Marche-en-Famenne, c'est l'une des entrées vers le centre-ville en venant de Hotton. Depuis quelques jours, les automobilistes ont vu apparaître, le long de cette chaussée, des panneaux inhabituels. Une action citoyenne de riverains intitulée "Freine en Marche" ! Objectif, inciter le trafic à ralentir... Ces panneaux, installés en bordure des propriétés privées, représentent une fin d’autoroute, des canards qui traversent, des escargots (dans la partie la plus proche du centre qui est en zone 30) ou encore un panneau qui ressemble comme deux gouttes d’eau à celui qui marque l’entrée d’une agglomération mais intitulé " Marche et freine " ! 15000 véhicules sont recensés chaque jour sur cette route. Frédérique Fournier habite tout à l’entrée de Marche, là où normalement, la vitesse est limitée à 70 km/h mais pour cette mère de deux enfants " les voitures roulent vraiment trop vite aux abords de la Chaussée de l'Ourthe et je n’oserais pas me promener avec mes enfants à cet endroit surtout pas à vélo ! " Dans le quartier, une pétition pour que les voitures ralentissements avait déjà recueilli 180 signatures, autrement dit l’ensemble du quartier. La pose des panneaux c’est la suite logique de cette action de sensibilisation. " On est conscient que 50 à l’heure sur cette route par rapport au trafic, c’est trop lent ", explique Jean-Yves Georges, un autre membre actif du comité, " mais le 70, bien roulé, on va dire, serait une bonne alternative pour les automobilistes!" Les riverains devraient faire évoluer les panneaux au fil du temps et ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin ! " On essaie vraiment de communiquer avec tous nos voisins à l’aide de toutes boîtes ", poursuit Frédérique Fournier, nous avons aussi une page Facebook, " sécurisons la Chaussée de l’Ourthe" pour un mieux pour notre rue et que l’on puisse vraiment s’y balader en toute sécurité ! "