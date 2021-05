A Manhay, Geoffrey Huet prendra le siège du bourgmestre à la fin du mois de juin

Marc Generet ayant annoncé son retrait de la vie communale suite aux dissensions avec son équipe, le collège devait lui trouver un successeur.

Après plusieurs réunions, c'est donc Geoffrey Huet, qui a accepté de prendre le poste. Le premier échevin qui avait demandé au bourgmestre de faire un pas de côté s'était attiré les foudres de l'opposition, lors du dernier conseil communal. Un conseiller lui reprochant d'avoir commandité un putsch. Il répond :

"C'est sur que ça n'a pas été tendre, mais quand on prend des responsabilités on est sujet à critique, et il faut l'accepter. On aurait préféré continuer le collège comme il l'était, celui que les citoyens avaient choisi. Quand toute une équipe en arrive à la même conclusion, il faut se dire que les personnes sont suffisamment intelligentes pour ne pas suivre quelqu'un dont le seul objectif est de devenir calife à la place du calife."

Patrick Loos, qui avait lui aussi démissionné, reste également au sein du collège et nous explique pourquoi :

"J'avais le quatrième score et on voulait garder un collège légitime, c'était principalement çà, l'équipe était unanime. Je pense qu'ici l'équipe a souffert moralement durant ces deux derniers mois, et là, si pas oublier, on veut aller de l'avant et repartir dans les projets et dans notre engagement de base qui était le citoyen et la proximité"

Le collège sera donc installé à la fin du mois de juin