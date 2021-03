A Libramont, l'entreprise Interblocs s'agrandit et propose de nouveaux produits innovants

Depuis plus de 40 ans, Interblocs fabrique, à Libramont, des blocs, pavés, bordures et briques de parement en béton. Et dans le même secteur d'activités, Interblocs vient d’avoir l’opportunité d'acquérir son plus proche voisin, Euroblocs. " C’est une façon de dire à nos clients et à ceux qui ne le sont pas encore, comme nous le confirme l'Administrateur-Délégué d'Interblocs ", Jean-Guy Delhaise, qu’il y a désormais en centre-Ardenne, une plateforme avec une gamme très diversifiée de produits en béton " ! De plus, l'entreprise libramontoise a acquis un terrain pour s'agrandir et développer sa production de produits sur mesure. Interblocs a décroché récemment deux marchés emblématiques comme les structures porteuses du hall sportif de Tontelange, commune de Attert et, aussi en Champagne, à Aÿ, les extérieurs du centre d'interprétation... du vin de Champagne! Et puis Interblocs connaît aussi un certain succès avec ses pavés luminescents. Après l'Eurospace Center, c'est la piste cyclable entre Aubange et Messancy qui va bénéficier de cette technologie. Interblocs installe aussi des bornes à Mesnil-sur-Oger, dans le vignoble champenois, pour identifier les parcelles et leur propriétaire... Preuve s’il en est que Interblocs décroche des marchés de proximité en Belgique mais également dans les régions françaises proche de l’Ardenne.