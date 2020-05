A Léglise, quatre mesures communales pour un soutien aux entreprises et au commerce local

La commune de Léglise apporte une aide concrète à ses indépendants, commerçants, artisans et entreprises. La commune souligne tout le travail mené ces dernières semaines par l’’Agence de Développement Local pluricommunale (elle concerne aussi Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre), pour que certains commerces et indépendants puissent poursuivre leurs activités, dans des conditions adaptées. L’ADL incite également la population à consommer local. Le Collège communal de Léglise souhaite, lui, apporter son soutien à tous les opérateurs économiques, dans la mesure de ses moyens financiers. Un budget de 82.500 € est prévu pour mettre en œuvre et quatre mesures complémentaires.

La première mesure est un soutien à l’hébergement touristique puisque la taxe de séjour initialement prévue dès cette année n’entrera finalement en vigueur que le 1er janvier 2021. Léglise veut ainsi permettre à tous les opérateurs touristiques de se concentrer sur le redémarrage de leurs activités, lorsque le législateur les y autorisera avec tous les moyens financiers utiles.

La deuxième mesure concerne les entreprises et indépendants qui ont bénéficié de l’indemnité compensatoire forfaitaire de la Région Wallonne, la commune leur donnera un complément communal de 10%, c’est-à-dire, 250 ou 500 €. Mais Léglise veut aussi soutenir les opérateurs économiques qui n’ont pas pu bénéficier de l’indemnité de la Région Wallonne. Dans ce contexte, le Collège communal propose de subsidier partiellement les investissements qui permettront une amélioration durable des activités des opérateurs économiques, que ce soient des investissements mobiliers, immobiliers, en développement numérique, en communication ou en événementiel. Chaque opérateur éligible pourra bénéficier d’un soutien de maximum 50% (plafonnés à 500 €) de ses investissements commandés auprès d’un opérateur économique communal.

Enfin, la commune de Léglise propose de favoriser et de dynamiser le commerce local, en proposant la carte de fidélité "Commune de Léglise - 12 mois d’achats locaux". Les consommateurs, habitants ou seconds résidents de la commune, dès 16 ans, seront invités à fréquenter 12 commerces, artisans, indépendants, entreprises ou producteurs différents, sur le territoire communal, entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.Les dépenses enregistrées sur la carte de fidélité devront atteindre au moins 120 € par trimestre. A l’été 2021, pour récompenser les consommateurs qui auront rempli l’objectif de consommation locale, 120 bons d’achats de 25 à 500 € seront distribués par un tirage au sort. Des bons d’achats valables exclusivement chez les commerçants, artisans, indépendants ou entreprises ayant subi les conséquences de la crise du Covid-19. Chaque consommateur sera invité à rester, ou devenir, acteur de sa consommation et manifestera ainsi son soutien.

Par ces quatre mesures, le Collège communal espère, si tout Léglise se mobilise pour soutenir les commerçants, artisans, producteurs et indépendants locaux, qu’une somme de quelque 2.500.000 € sera ainsi injectée dans l’économie locale !