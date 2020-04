A la police d'Arlon, les mesures de protection des agents contre le coronavirus sont multiples

La police est aussi en première ligne face au coronavirus ! Et les syndicats réclament plus de mesures de protection pour les policiers dans l'exercice de leur fonction. Dans le sud de la Province de Luxembourg, la zone de police Arlon-Attert-Habay-Martelange a pris de nombreuses précautions et a essayé de s’équiper au maximum et ce, dès le 27 février, tient à préciser le Commissaire Divisionnaire Michaël Collini ! Les policiers disposent de lunettes de protection, de masques et de visières " type débrousailleuses " pour permettre aux policiers de se protéger et de protéger les personnes qu’ils interpellent, mais aussi des gants en latex jetable et du gel hydroalcoolique ! Pour Alain Depienne, agent de quartier à Arlon " par rapport à d’autres zones, on peut dire que les policiers arlonais ont été choyés ! Ces protections sont importantes pour nous mais également pour nos familles que nous retrouvons après le travail… ". L’approvisionnement en gel ou en masques, c’est un travail de tous les instants mais, si dans un premier temps, l’approvisionnement n’était pas évident, la solidarité s’organise, constate Carole Bayot, assistante logistique de la zone ! Certains habitants de la région ont confectionné des masques ou des visières de protection.

D’autres mesures sont en vigueur comme la distanciation dans les locaux d’auditions. Et puis, avant toute intervention des agents, il y a une analyse du risque par l’officier du dispatching. Une analyse d’autant plus pertinente lorsqu’il s’agit de se rendre chez des personnes âgées parce que les policiers sont, chaque jour, dans la rue et peuvent être en contact avec le virus. Et puis à l’entrée du bâtiment de la police, à Arlon, un pédiluve permet aux agents de nettoyer leurs bottes ou souliers. " C’était l’idée d’un nos hommes et nous l’avons concrétisée " ajoute le Commissaire Collini.

"En cette période de confinement, le travail des agents de quartier a beaucoup évolué, admet Alain Depienne. Nous travaillons beaucoup par téléphone et par mail, explique Alain, la population nous demande des informations sur qu’ils peuvent faire ou ne pas faire ! "