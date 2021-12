A la Maison de la Culture Famenne-Ardenne "Noël au Théâtre" revient dès ce jeudi 30 décembre

Compte tenu de la réouverture des lieux culturels, la Maison de la Culture Famenne-Ardenne est heureuse d’annonce que Noël au Théâtre aura bien lieu cette année ! L’édition 2020 avait dû être entièrement annulée et les premières représentations de cette année aussi. Mais les organisateurs ont repensé le festival en un temps record et finalement Noël au Théâtre débutera ce jeudi 30 décembre ! A noter que si vous avez déjà votre ticket pour un spectacle maintenu ou reprogrammé, il reste valable. La Maison de la Culture Famenne-Ardenne attire l’attention sur le fait que, pour répondre aux mesures sanitaires qui sont imposées, certains spectacles se voient déplacés de lieu et (ou) d’horaire ! Beaucoup de spectacles se dérouleront à Marche, mais ils auront tous bien lieu ! Pour consulter le programme et ses modifications, il suffit de se rendre sur le site https://mcfa.marche.be/