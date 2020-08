A la découverte des richesses méconnues du Luxembourg

Dans le cadre de sa série d’été, La Meuse Luxembourg nous propose quatre pages dédiées à la visite des différentes villes et sites touristiques de la province. Clément Ghlesner, auteur de cet article, nous donne ses bonnes adresses dans le pays d’Arlon, au micro de Philippe Lorain. Nous l’avons reçu dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias , secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

La Meuse vous propose un parcours pour partir à la découverte de sites touristiques peu connus. Impossible d’être exhaustif car la province compte 44 communes, mais la promesse est la suivante : vous montrer ce que vous ne connaissez pas et vous faire redécouvrir ce que vous avez déjà vu. Pour cela, Clement Ghlesner vous emmène à travers la Gaume, La Roche, Bouillon, Libramont, Bastogne et Durbuy. Vous y découvrirez des balades, musées, sites historiques, et bien plus ! L’article parle bien sûr de certains sites incontournables comme le château de Bouillon, l’abbaye d’Orval, le musée de la guerre…

Il vous fait également découvrir des endroits moins connus comme le marais de Grendel. L’espace est connu pour sa Biodiversité, il compte 126 espèces de plants et 42 espèces d’oiseaux. Vous pourrez aussi découvrir les forges de Buzenol, vestiges de l’activité économique d’une époque révolue. Des murs entiers datant de l’époque gallo-romaine tiennent encore debout. La région promet de belles surprises pour Clément Ghlesner. "Evidemment, ça n’est pas exhaustif mais on peut picorer dans l’article et créer sa propre carte. On peut y passer le mois !". Vous retrouverez les autres sites du Luxembourg à visiter dans le journal La Meuse Luxembourg, disponible chez votre libraire.