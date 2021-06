A la découverte des richesses du Géopark "Famenne-Ardenne avec "Escapade Souterraine", un livre de superbes photos souterraines

Depuis 2018, les communes de Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Tellin, Wellin en Luxembourg et les communes namuroises de Beauraing et Rochefort forment le Géopark Famenne-Ardenne. Il est reconnu par l'Unesco pour sa richesse géologique et le travail de la Lesse, la Lhomme et l'Ourthe dans les massifs calcaires., des endroits souvent inaccessibles au grand public. Avec l'Université de Namur, le Géopark Famenne-Ardenne publie "une escapade souterraine", un livre de plus 120 photos des merveilles du sous-sol de la région. L'auteur, Gaetan Rochez est spécialiste de la photo souterraine... Il a mis plus de deux ans pour visiter 80 sites dont 50 sont reproduits dans le livre ! Si la région compte trois grottes ouvertes au grand public, Han, Hotton et Rochefort, Gaëtan Rochez propose des clichés d’endroits ou de détails qui échappent au visiteur. Mais vous pourrez aussi découvrir par exemple les perles de la grotte de Bohon (Durbuy), celle de Revogne (Beauraing) ou encore les cavités des carrières de Lamsoul entre Rochefort et Forrières ou les nécropoles de la vallée de Lisbelle à Hotton ! Un ouvrage dont l’objectif est de vanter auprès des touristes et des visiteurs les charmes qui ont à l’origine de la reconnaissance de la région comme Géopark par l’Unesco. Et le Géopark Famenne-Ardenne en profite pour également éditer une série de balades sur les traces de ce riche patrimoine... Huit Géobalades, une par commune.

" Escapade souterraine dans le Géopark Famenne-Ardenne " de Gaêtan Rochez c'est paru aux Presses Universitaires de Namur.