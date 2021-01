A Jamoigne, la "Mère Cat" propose les recettes de nos grand-mères dans des bocaux individuels

Au cœur de Jamoigne, à quelques dizaines de mètres de l'endroit qui a longtemps abrité un restaurant du terroir, "la Mère Cat" vous propose des menus du terroir, dans des bocaux en verre. Elle revisite les saveurs du passé et les plats mijotés de nos grand-mères. Cathy Merville nous explique les avantages de la formule. " D’abord, c’est le " zéro déchets " parce que les clients me ramènent les bocaux. L’autre avantage des bocaux, c’est leur stérilisation, comme du temps de nos grand-mères, ce qui permet une longue conservation. Vous achetez un bocal aujourd’hui et vous pouvez le consommer dans deux mois sans aucun souci et sans perte de saveurs ! " L’objectif de Cathy c’est retrouver les saveurs d’antan au départ de produits frais de la région. De la viande du boucher du village voisin, des petits producteurs maraichers de la région. Cathy fait aussi partie du réseau Solidairement, qui comprend des producteurs et des épiceries réparties dans une bonne partie de la Province. La Mère Cat propose de bons vieux plats en sauce et spécialités régionales comme le " Cabus roussi ", recette de Musson dont est originaire Cathy ou la " Touffaye gaumaise " ! De nouveaux menus, chaque semaine, et toujours une recette de poisson et un plat végétarien et aussi selon l’inspiration du moment comme, par exemple, ce porc à l’orange avec des courges Butternut et des pommes de terre. Des menus en fonction des produits du marché et des demandes des clients. Un bocal, c’est une portion individuelle donc " si Monsieur apprécie le Parmentier de boudin noir, Madame pourra opter plutôt pour une choucroute, un cassoulet ou une autre recette du moment ! La Mère Cat a ouvert son magasin, au 45 de la rue Neuve en plein centre de Jamoigne !