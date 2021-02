A Hotton une boutique et une plateforme internet sont dédiées à la promotion des artisans belges

Mettre en avant la richesse et la diversité de l’artisanat belge, c’est l’objectif de Laurie Bertoncello. Elle a d’abord créé fin 2019, un site internet "delartenmains.be" avant d’ouvrir le mois dernier une boutique à Hotton. Point de départ de la démarche de Laurie Bertoncello, une passion pour l’artisanat depuis sa plus tendre enfance. ET puis Laurie a réfléchi… A côté des grandes plateformes commerciales, il y a une place pour un site internet qui mette en avant les artisans belges. En tout, en un an, delartenmais.be a rassemblé plus d’une centaine d’artisans. " De tout, même de l’alcool fabriqué en Belgique ", explique Laurie Bertoncello, " des bijoux, du " zéro déchet, des cadres, de la décoration, des peintures, des luminaires, etc. " Des artisans à qui, une belle visibilité est offerte sur internet, " mais avoir pignon sur rue c’est encore mieux, poursuit Laurie, l’objectif, c’était d’avoir un lieu physique. Il n’y a rien à faire, il y a des choses que vous n’achèterez jamais sur internet, il faut les voir… "

La vitrine située au 4 rue Emile Parfonry à Hotton permet de mettre en vente une quarantaine d’artisans par trimestre. L’objectif, c’est d’avoir une tournante pour faire en sorte que tous les artisans du site puissent avoir une place et avoir l’opportunité de faire découvrir ce qu’ils font, dans le magasin ouvert du mercredi au dimanche de 10 à 18 heures.