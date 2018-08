A Ethe, des cérémonies du souvenir ont lieu chaque année avec l'ASBL "Sur les pas de la mémoire", pour se souvenir du 22 août 1914. Ce jour-là, on vivait l'une des journées les plus meurtrières, avec la bataille des frontières. Les troupes allemandes et françaises se sont affrontées dans des combats sanglants. A Ethe, beaucoup de familles françaises viennent encore se recueillir chaque année. Marc Toulemonde, président de l'association, nous explique d'où venaient les soldats français...