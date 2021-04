A Etalle, la route du contournement est dans un état déplorable, il faut la réparer d'urgence

A Etalle, le contournement entre l'entrée de la commune, en venant de la E-411 et le zoning de Gantaufet a été réalisé il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, la route du contournement est dans un état déplorable et cela a d'importantes conséquences sur le trafic. La Zone de Police de Gaume et le Bourgmestre d'Etalle Henri Thiry interpellent le Gouvernement Wallon, pour que les travaux prévus par la Wallonie se réalisent. Il y a urgence, nous avons pu le constater par nous même, les dernières centaines de mètres du contournement pour prendre la route vers Virton relèvent du gymkana…. Conséquence, il y a beaucoup d’accidents : pneus crevés amortisseurs cassés, etc. Si on ne la répare pas au plus vite, l'inspecteur de police principal Jean-Luc Hanus craint le pire : " Vu que les trous s’agrandissent et deviennent de plus en plus important, nous avons peu qu’il y ait des accidents beaucoup plus graves avec des dégâts corporels ! "

Et l’état de la route du contournement a des conséquences pour le centre de la localité comme le confirme le Bourgmestre Henri Thiry : " compte tenu de la dégradation, tout le trafic poids-lourd prend des itinéraires bis et passe beaucoup par le centre d’Etalle, ce qui est problématique pour la mobilité au cœur même de la localité " Comme la route se dégrade de plus en plus et le budget pour la réparer qui était de 700.000€ a augmenté... "Aujourd’hui, on parle d’1, 4 million pour réparer le contournement et le petit bout de route qui va jusqu’au chemin de fer ", poursuit le Bourgmestre. Et visiblement, les choses seraient en bonne voie puisque le Service Public de Wallonie pourrait entamer la réparation cette année-ci dès le mois de septembre. C’est une bonne nouvelle mais le chef de la zone de police de Gaume, Jean-Yves Schul regrette que le projet de départ d’un contournement en ligne droite vers la route de Virton n’ait jamais abouti et soit abandonné " Je pense que faire faire un virage de 90° à 600 poids lourds par jour à cet endroit-là ce n’est pas l’idéal.